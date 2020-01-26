الدفاع المدني تصدر ايضاحاً بشأن ’’فيروس كورونا’’ وتعلن آلية الوقاية منه

2020/01/26 | 15:34 - المصدر: بغداد اليوم

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(فيروس كورونا ووهان )

عدوى فيروس كورونا المستجد

ظهرت سلالة جديدة من فيروس كورونا لأول مرة في مجموعة من حالات الالت...





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