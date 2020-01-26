محافظ بغداد يخاطب المالية لإدراج فقرة تثبيت المحاضرين ضمن الموازنة

2020/01/26 | 15:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاطب محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم الأحد، مجلس النواب ووزارة المالية لإدراج فقرة تثبيت المحاضرين ضمن الموازنة العامة للعام الجاري.

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