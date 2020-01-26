2020/01/26 | 15:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – الانبار شهدت مدينة الفلوجة بمحافظة الانبار، اليوم الاحد، حفل توقيع كتاب وطن للجميع بحضور عدد من المسؤولين في المحافظة وجمع غفير من الادباء والمفكرين والاعلاميين والشعراء ونخب اخرى.وقال الفنان عكاب حمدي لـ”العهد نيوز”، ان ” قاعدة منتدى شباب ورياضة مدينة الفلوجة ، شهدت حفل توقيع كتاب وطن للبيع من تألفي ويضم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“العهد نيوز” تواكب حفل توقيع كتاب “وطن للبيع” للفنان عكاب حمدي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“العهد نيوز” تواكب حفل توقيع كتاب “وطن للبيع” للفنان عكاب حمدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).