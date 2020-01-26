القانونية النيابية: استمرار عمل بعض المدراء العاميين في مفوضية الانتخابات مخالف لقانونها

2020/01/26 | 15:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقدت اللجنة القانونية النيابية استمرار عمل بعض المدراء العاميين في مكاتب المفوضية في المحافظات وقيامهم بترشيح اسماء اعضاء اللجان المؤقتة دون الالتزام بالمعايير المذكور في قرار المفوضية وبشكل مخالف للقانون.

وقالت عضو اللجنة بهار محمود إن اعضاء مجلس المفوضين مستمرين بمخالفة القانون، لافتة الى ان قرارهم الصادر في الحادي والعشرين من الشهر الحالي والذي نص على اعفاء مدراء الاقسام ومسؤولي الشعب من مناصبهم وبقائهم في المفوضية كموظفين عادين، هو أمر باطل لأنه مخالف للقانون.

ودعت بهار أعضاء المفوضية الى الالتزام بالقانون الخاص به والذي اقره مجلس النواب، مشيرة الى ورود شكاوى كثيرة الى اللجنة بشأن ترشيح اسماء غير كفؤة لم يراعي فيها الخدمة الوظيفية، فضلا عن استمرار المدراء المنتهية صلاحيتهم في أعمالهم.

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