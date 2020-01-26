المانيا تستأنف تدريب قوات البيشمركة

2020/01/26 | 15:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استأنفت القوات الألمانية المنضوية في التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش في سوريا والعراق بقيادة الولايات المتحدة الامريكية يوم الاحد مهمة التدريبات العسكرية لقوات البيشمركة في اقليم كوردستان.

وكان التحالف الدولي قد علق مهمة التدريبات العسكرية لقوات البيشمركة والجيش العراقي عقب مقتل الجنرال الايراني البارز قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس بضربة امريكية قرب مطار بغداد الدولي.

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