2020/01/26 | 15:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد رجح عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، اليوم الاحد، أن تكون جلسة الغد لمجلس النواب هي الاخيرة خلال الفصل التشريعي ، مبينا ان تمديد عمل مجلس النواب غير ممكن.وقال العقابي ،ان “مجلس النواب سيعقد جلسته الاعتيادية يوم غدا االاثنين لمناقشة ملفات روتينية وتمرير بعض القوانين في حال وجود النصاب القانوني”، مبينا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القانونية النيابية: البرلمان قد يعقد جلسته الاخيرة غدا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القانونية النيابية: البرلمان قد يعقد جلسته الاخيرة غدا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).