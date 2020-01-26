رسميا.. يوفنتوس يعلن إبرام صفقة تبادلية مع برشلونة

2020/01/26 | 15:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي يوفنتوس، إعارة لاعب خط وسطه البرازيلي، ماتيوس بيريرا، لنادي برشلونة، في صفقة تبادلية تتضمن انتقال المهاجم الإسباني، أليخاندرو ماركيز، لصفوف “البيانكونيري” بصفة نهائية.وجاء في بيان نشره اليوفي، اليوم الأحد، عبر حسابه في موقع “تويتر”: “يعلن يوفنتوس إتمام الاتفاق مع برشلونة بإعارة اللاعب البرازيلي ماتيوس بيريرا دا سيلفا بصفة مؤقتة حتى 30 يونيو […]

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