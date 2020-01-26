الصحة النيابية: تم الايعاز لجميع المنافذ والمطارات بإجراء الفحص لفايروس كورونا

2020/01/26 | 15:47 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت لجنة الصحة النيابية الايعاز لجميع المنافذ والمطارات بإجراء الفحص الطبي الوقائي لفايروس كورونا.

وأكدت اللجنة في بيان الاتفاق مع وزارة الصحة والبيئة للإيعاز الى جميع المنافذ الحدودية والمطارات بإجراء الفحص الطبي الوقائي لفايروس كورونا لجميع الاشخاص القادمين الى العراق من الصين سواء من العراقيين أو الاجانب وبدون استثناء.

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