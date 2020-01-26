الصين تؤجل الفصل الدراسي لمنع انتشار كورونا

2020/01/26 | 15:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ أفادت وسائل إعلام صينية، اليوم الأحد، أن بكين ستؤجل إعادة فتح رياض الأطفال والمدارس والجامعات بالمدينة.أن الإجراءات تهدف إلى منع انتشار فيروس كورونا، الذي ظهر في مدينة ووهان.ومدارس الصين مغلقة حاليا، بسبب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.وظهر الفيروس في مدينة ووهان التي يقطنها 11 مليون نسمة حيث تم وقف جميع وسائل […]

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