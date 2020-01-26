مصر : إطلاق نار على سيارة نائب برلماني ببني سويف

2020/01/26 | 15:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / تكثف الأجهزة الأمنية ببنى سويف جهودها لكشف غموض إطلاق النار على سيارة عضو مجلس النواب ببنى سويف أحمد البرعى أثناء قيادة شقيقه “أحمد” لها.كان مجهولون قد أطلقوا النار على أحمد البرعى شقيق النائب البرلمانى عبدالرحمن البرعى أثناء استقلاله سيارة شقيقه البرلمانى.وانتقل مدير الأمن واللواء محمد عبد الوهاب، ورئيس قطاع الأمن العام، […]

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