الجيش الألماني يستأنف تدريب قوات عراقية في اقليم كردستان

2020/01/26 | 15:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اربيل استأنف الجيش الألماني تدريب قوات عراقية في إقليم كردستان ، الأحد، بعد حوالي 3 أسابيع من تعليقه في أعقاب قتل الولايات المتحدة لجنرال إيراني بارز في بغداد.وقال الجيش إن قائد القوات الدولية التي تقاتل تنظيم داعش رفع التعليق.واستأنفت ألمانيا التدريب في أربيل، الأحد مع شركائها.وللجيش الألماني حوالي 90 جنديا في أربيل.هذا ولا تزال مهمة التدريب الألمانية في وسط العراق معلقة، ولم ترد أنباء على الفور ما إذا كانت ستستأنف أم لا.وفي تدبير مؤقت، نقلت ألمانيا 35 جنديا من العراق من قواعد في التاجي وبغداد يوم 7 يناير/ كانون الثاني، وتحول معظمهم إلى الأردن المجاور.واتخذ القرار بعد مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في 3 يناير/كانون الثاني، بضربة أميركية، ما أثار توترات إقليمية بشكل كبير وصعد أزمة بين واشنطن وطهران.

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