مصادر مقربة من الركابي تكشف حقيقة ترشحه لمنصب حكومي

2020/01/26 | 15:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار نفت مصادر مقربة من أبرز متظاهري الناصرية، علاء الركابي، اليوم الاحد، الانباء التي تتحدث عن ترشح الركابي لشغل منصب في الحكومة.وقال مصدر مقرب من علاء الركابي، لـ"كلكامش برس"، إن الأخير "يرفض أي ترشيح له لمنصب رئاسة الحكومة أو مناصب اخرى"، مؤكدا على بقائه "متظاهرا ورافضا لأي عروض قد تقدم له في المستقبل".ويأتي الركابي، في وقت نشر فيه القيادي بتيار الحكمة بليغ أبو كلل، تغريدة دعا خلالها لترشيح علاء الركابي لمنصب رئيس الحكومة.وبرز الدكتور الصيدلاني علاء الركابي خلال التظاهرات في الناصرية، ويظهر بين الحين والآخر بمقاطع مصورة يتقدم مجاميع كبيرة من الشباب لفتح الطرق واغلاقها بساعات محددة، خلال التصعيد الاخير في المدينة.وكان الركابي قد ساهم بإيقاف المتظاهرين عن الوصول لقيادة شرطة ذي قار في يوم 30 تشرين الثاني 2019 ومحاولتهم التقدم لحرق مبنى الشرطة، كردة فعل قمع المتظاهرين بقيادة الفريق جميل الشمري، حينها تمتع الركابي فيما بعد بشعبية واسعة في ساحات التظاهر في الناصرية وخارجها.وأطلق الركابي منذ أسابيع مهلة الناصرية الشهيرة والتي تفاعل معها أغلب المحافظات التي تشهد احتجاجات واسعة، وهي المهلة التي تضمنت اسبوعا واحدا للحكومة لتنفيذ المطالب، بعدها قطعت الطرق الرئيسة وسط المحافظة، ثم فرقتهم القوات الامنية، ليطلق الركابي حملة تصعيدية ثانية ستنطلق الاسبوع الجاري بمسيرة مليونية الى العاصمة بغداد.

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