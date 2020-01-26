منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تؤكد استعدادها لتخصيب اليورانيوم بأية نسبة كانت

2020/01/26 | 15:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية استعدادها لتخصيب اليورانيوم بأية نسبة إذا اتخذت السلطات الإيرانية القرار بذلك.

وقال على أصغر زاريان، نائب رئيس المنظمة إن السلطات الإيرانية في حال قررت خلال الوقت الحالي تخصيب اليورانيوم فإن هيئة الطاقة الذرية كجهة منفذة قادرة على القيام بذلك وبأية نسبة كانت.

وأكد زاريان ان مخزون البلاد من اليورانيوم المخصب تجاوز الفا ومئتي كيلوغراما منذ اتخاذها آخر خطوة لتقليص التزاماتها، مضيفا أن هذا المخزون سيضاف سريعا إلى احتياطات اليورانيوم المخصب.

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