رسالة من مـواطن لــ بـرهم صالح : امتلك مايؤهلني لتولي منصب رئاسة الوزراء

2020/01/26 | 16:00 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

إلى السيد رئيس جمهوريه العراق المحترمتحيه وتقديرأني المواطن أحمد فالح عطيه مراقب للوضع السياسي الداخلي في العراق وما يشهده المشهد السياسي من تقلبات قد وضعت سيادتكم في موضع لايحسد عليه من خلال عدم وضوح الماده ٧٦ في الدستور وتفسيرات المحكمه الاتحاديه و حيث أن الشعب مصدر السلطات وطلبا...

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