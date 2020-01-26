حول بيان صالح العراقي ووصف الهجمة بـ”الامريكية”.. حسين علي

2020/01/26 | 16:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب حسين علي: صالح عزيزي: – أولًا: وصف الهجمة بأنها أمريكية عيب!..هواي “من” ناقدين السيّد شافوه أخذ صفّ هادي العامري والمليشيات الي يهاجمها هو نفسه..ونقدوه..مو كل ما الشباب ينقدون زعيم سياسي يطلعون عملاء أمريكا!..عيب.– ثانيًا: من تگول “ايقاف دعمنا السلبي والايجابي” يرجّع الثورة لمسارها ورونقها..يعني جاي تعترف على نفسكم […]

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