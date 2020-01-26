بالفيديو.. هذا هو قائد المظاهرات في العراق

2020/01/26 | 16:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الشباب العراقيون المحتجون والمطالبون بالإصلاح، أن قائدهم هو الوعي وحب الوطن، رافضين أن يكونوا منقادين من قبل أية شخصية.

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