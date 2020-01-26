2020/01/26 | 16:05 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: تعهّدت لجنة النزاهة البرلمانية بمخاطبة رئاسة الادعاء العام ورئيس هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والجهات المسؤولة بشأن عقود وملفات تخص وزارة النفط، مطالبة رؤساء الكتل السياسية والقيادات الوطنية بالوقوف على اداء الوزارة.لجنة النزاهة البرلمانية وقال عضو اللجنة النائب … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة النزاهة البرلمانية: مافيات الفساد في وزارة النفط أصبحت تتمدد خلف الحدود ولديها أجندات خارجية تنعكس على الداخل) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة النزاهة البرلمانية: مافيات الفساد في وزارة النفط أصبحت تتمدد خلف الحدود ولديها أجندات خارجية تنعكس على الداخل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).