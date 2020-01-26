الشيخ علي يوجه رسالة لأسعد الناصري

2020/01/26 | 16:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

وجه النائب فائق الشيخ علي ، الاحد 26-1-2020 ، رسالة الى القيادي السابق في التيار الصدري اسعد الناصري على خلفية اعلانه خلع "العمة" بعد يوم من تجميده بقرار من التيار.

وقال الشيخ علي في تغريدة احتوت رسالة للناصري " كلا يا شيخ أسعد: العمامة هي عمامة السيد الشهيد الصدر الثاني..



لا عمامة غيره.



لقد كنتَ وما زلتَ وفيّاً لدمه ونهجه، وستبقى على عهدك إياه حتى يقضي الله أمراً كان مفعولا.



أما الخلافات والاختلافات فهي زائلة لا محالة.



لا أحد يستطيع المزايدة عليك ومجاراتك في الوفاء والفداء لما آمنتَ به".

وكان الناصري غرد في وقت السابق معلنا "أنه سيخلع العمامة حباً بالعراق والناصرية والثائرين ".

واضاف في تغريدة ارفقها بصورة له دون عمامة " أنا مع العراقيين، كنت وما زلت وسأبقى.



أرجو الاستعجال في تصفيتي لأنني اشتقت إلى الشهداء.



#الشرف_موقف".

وأعلن المكتب الخاص بزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، السبت (25 كانون الثاني 2020)، تجميد الشيخ اسعد الناصري.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة صادرة عن مكتب الصدر تتضمن :"نظرا للتجاوزات الصادرة عن الشيخ اسعد الناصري وتصريحاته على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الاحداث الاخيرة، تقرر ما يلي: يجب عليه فورا ترك ثوار محافظة الناصرية وعدم التدخل بتقرير مصيرهم لا سلبا ولا ايجابا".

واضافت :"يعتبر مجمدا من الان والى اشعار اخر، لعصيانه اوامر ال الصدر وعهده مع السيد الشهيد (قدس)، وكفاه تسلطا وحبا للدنيا".

واردفت :"اذا كان مضطرا لتغير افكاره فلا داعي للتمسك بارتداء العمة الشريفة، ولا دخل للخط الصدري بافكاره".

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وقال الدراجي في تغريدة له على "تويتر"، تابعتها (بغداد اليوم)، إن "بقا

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وقال الكناني في حديث لـ (بغداد

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كشف زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الأحد (26 كانون الثاني 2020)، سبب إيقاف دعمه للمحتجين، داعياً أنصاره لعدم التظاهر اليوم ازاء ’’الهجمة الامريكية’’ ضده.

وقالت صفحة صالح العراقي المقربة من الصدر في م

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