2020/01/26 | 16:14 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد، حكما بتعيين القاضي محمد رجب بكر الكبيسي عضوا اصليا في المحكمة، فيما اعلن مجلس القضاء الاعلى مفاتحة رئاسة الجمهورية لإلغاء قرار التعيين، وتعميم كتاب على كافة المحاكم بعدم التعامل مع القرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحادية تعين احد قضاتها عضوا في المحكمة.. ومجلس القضاء يعترض) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحادية تعين احد قضاتها عضوا في المحكمة.. ومجلس القضاء يعترض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).