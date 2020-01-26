انجاز (1240) معاملة مكافأة نهاية خدمة و(233) معاملة تقاعدية للعمال المضمونين

2020/01/26 | 16:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انجزت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (1240) معاملة مكافأة نهاية خدمة و(233) معاملة تقاعدية للعمال المضمونين للمدة من (1-7 الى 31-12-2019).ونقل بيان للوزارة عن معاون مدير عام الدائرة نجلة عيسى واطلعت عليه “العهد نيوز” ان “مكافاة نهاية الخدمة تصرف دفعة واحدة كتعويض للعمال في حال انتهت خدماتهم من دون […]

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