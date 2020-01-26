الصدر ينهى أنصاره عن التظاهر: أردت إعادة “الثورة” إلى مسارها.. ولم ابتعد عنها

2020/01/26 | 16:18 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر انصاره، الاحد، بعدم التظاهر رداً على الهتافات التي هاجمته، فيما أك...

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