فائق الشيخ علي يكشف كواليس مفاوضاته مع “المجتمع الدولي” بشأن “مستقبل التظاهرات”

2020/01/26 | 16:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قال النائب فائق الشيخ علي، ان المجتمع الدولي متخوف من تراجع المتظاهرين العراقيين، فيما اكد انهم وعدوه بـ”الفرج القريب”.وقال الشيخ علي في تغريدة رصدتها “يس عراق”، إن “أكثر تخوّف يواجهني به المجتمع الدولي أثناء مفاوضاتي معه، هو: نخشى أن يفتر ويخبو الشعب العراقي ومتظاهروه ويذهب كلٌّ منهم إلى بيته؟!”.اضاف: “جوابي […]

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