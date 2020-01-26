السعودية “الهاربة” رهف القنون تنشر صورتين للمقارنة بين “المايوه والنقاب”

2020/01/26 | 16:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة نشرت الفتاة السعودية رهف محمد القنون، التي هربت من المملكة العربية السعودية في كانون الثاني عام 2019 ولجأت إلى كندا، صورتين لها إحداهما بـالنقاب والأخرى بملابس السباحة (المايوه)، مقارنة بين وضعها سابقا والآن.وقالت رهف، في تغريدة عبر حسابها على تويتر، إن “أكبر تغيير في حياتي هو التحول من إجباري على ارتداء […]

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