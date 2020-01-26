بن علوي وظريف يلتقيان اليوم لبحث أمن الملاحة في مضيق هرمز

2020/01/26 | 16:22 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت سلطنة عمان، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية، يوسف بن علوي، سيلتقي نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم.

ونشرت وزارة الخارجية الإيرانية تغريدة قالت فيها "في طريق عودته إلى السلطنة بعد اختتام أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، يجتمع معالي يوسف بن علوي بن عبدالله، اليوم في طهران، بمعالي محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني".

وذكرت الوزارة أنهما سيجتمعان لبحث العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة، وعلى وجه الخصوص أمن الملاحة في مضيق هرمز.

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