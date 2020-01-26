هل يمكن لرئيس الجمهورية تكليف مرشح مستقل لرئاسة الوزراء.. قانوني يجيب

2020/01/26 | 16:22 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اجاب الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاحد على تساؤل هل يمكن لرئيس الجمهورية برهم صالح ترشيح شخصية مستقلة لمنصب رئيس الوزراء، مؤكداً انه حر وغير مقيد في الاختيار.

وقال التميمي، في منشور كتبه على صفحته بموقع "فيسبوك" وتابعته "الغد برس" ان "مدة رئيس الجمهورية بتكليف مرشح جديد ومرشح آخر غير عبد المهدي الذي يعتبر هو مرشح الكتلة الأكبر لانها سكتت عند ترشيحه والسكوت في معرض الحاجة للراي قبول".

وأوضح انه "خلال مدة ١٥ يوما كما تقول المادة ٧٦ ف ٣ و٤ و٥ قالت مرشح .خر وجديد وهذا يعني أنه اي رئيس الجمهورية حر غير مقيد في الاختيار سواء من المستقلين والكفاءات وهذا حتى لو يصطدم بالكتل في البرلمان ولم تصوت فإنه اي رئيس الجمهورية لديه التأييد الشعبي وهو مصدر السلطات وبهذا تنتهي المحاصصة وتتحول إلى مرحلة جديده وفق ما تريد الجماهير".

وبين انه "في حالة أخفق رئيس الجمهورية لأي سبب كان في الاختيار ومرة مدة ال٣٠ المحددة دستوريا هنا تنتهي حكومة عبد المهدي من تصريف الأعمال وتتحول إدارة البلد إلى رئيس الجمهورية وفق المادة ٨١ من الدستور ولمدة ٣٠ لحين تكليف مرشح جديد".

واشار الى انه "بعد هذه المدة نكون أمام الفراغ في النصوص الدستورية لعدم المعالجة وهذه المدد والسقوف المدنية الدستورية مقدسه وغير قابله للتجاوز وربما يتم اللجوء إلى المحكمة الاتحادية اذا حصلت هذه الفرضيات".

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