مسؤول محلي لـ”العهد نيوز”: انطلاق حملة كبرى لإعادة اعمارالمدارس المتضررة غربي الانبار

2020/01/26 | 16:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار اطلقت حكومة محافظة الانبار المحلية اليوم، اليوم الاحد، حملة كبرى لإعادة اعمار وتأهيل المؤسسات التعليمية المتضررة جراء العمليات الارهابية غربي الانبار.وقال قائممقام القائم احمد المحلاوي في حديث لـ ” العهد نيوز”، ان” حكومة الانبار المحلية وبالتنسيق مع صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة جراء العمليات العسكرية والارهابية اطلقت حملة لإعادة اعمار وتأهيل […]

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