عاصفة تضرب شرق البرازيل وتسقط 30 قتيلا

2020/01/26 | 16:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة ضربت الخميس الماضي عاصفة عاتية ولاية ميناس جيرايس بجنوب شرق البرازيل مما أدى إلى وفاة 30 شخصا على الأقل وفقدان أثر 17 آخرين، وفق ما أعلن جهاز الدفاع المدني الأحد.ونزح أكثر من 3500 شخص جراء انزلاقات التربة وانهيار المنازل، وفق ما أعلن مسؤولون في الدفاع المدني.وبثت محطات تلفزة محلية مشاهد […]

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