إنتر ميلان يواصل نزيف النقاط في الدوري الإيطالي

2020/01/26 | 16:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنتر ميلان يسقط في فخ التعادل مع كالياري بالجولة 21 من الدوري الإيطالي

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