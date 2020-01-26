ياسين الحاج صالح - -منحبك-: عن السياسة والحب

2020/01/26 | 16:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ياسين_الحاج_صالح تنسب إلى جمال عبد الناصر على نحو غير عادل شرائع تكرست من بعده في العالم العربي، منها تسمية الانقلاب العسكري ثورة، ومنها دولة المخابرات، ومنها نظام الحزب الواحد.أقول على نحو غير عادل لأن حكم ناصر لم يستحدث أياً من هذه التقاليد التي حازت انتشاراً عالمياً في حقبة ما بعد الاستعمار، وإن يكن نظامه هو الذي مثل النموذج القريب الذي اقتُدي به في المجال العربي.على أن هناك تراثا بائساً يمكن نسبته بقدر أ......

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