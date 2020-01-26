سطو مسلح على منزل نجم بورتو

2020/01/26 | 16:53 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

تعرض منزل المكسيكي خيسوس كورونا، لاعب بورتو، لسطو مسلح بينما كان يخوض مع فريقه نهائي كأس دوري البرتغال، الذي انتهي بفوز خصمه سبورتينج براجا بهدف نظيف.

وذكرت صحيفة "جورنال دي نوتيسياس" البرتغالية أن العديد من اللصوص اقتحموا المنزل، وهددوا الموظفة التي كانت بداخله باستخدام السلاح وسرقوا مجوهرات ثم لاذوا بالفرار.

ولم تصب الموظفة بأذى خلال الواقعة، التي انتقل على إثرها عدد من أفراد الشرطة إلى منزل اللاعب.

يشار إلى أن حادثا مماثلا قد وقع في منتصف ديسمبر/كانون أول الماضي، عندما تعرض منزل زميل كورونا في الفريق، لاعب الوسط البرازيلي أوتافيو للسطو أيضا عندما كان يخوض مباراة مع فريقه بينما كانت زوجته وأطفاله داخل العقار.

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