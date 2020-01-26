بالصور.. استمرار توافد المتظاهرين على ساحة الاعتصام في الحلة

2020/01/26 | 16:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداستمر منتظاهرو محافظة بابل، عصر اليوم الاحد، بالتوافد على ساحة الاعتصام الرئيسية وسط مدينة الحلة.وقال مراسل "كلكامش برس" ان المتظاهرين مستمرين الى حد الان بالتوافد على ساحة الاعتصام الرئيسية في مدينة الحلة.يذكر ان ساحة الاعتصام في مدينة الحلة شهدت صباح اليوم، توافد الالاف من الطلبة تضامنا مع بقية المتظاهرين في ساحات الاعتصام الاخرى.

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