2020/01/26 | 16:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكدت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، اهتمام العراق بمؤتمر نزع السلاح وحصره على ممارسة دوره الحقيقي فيه، داعية إلى ضرورة العمل المشترك من أجل الاتفاق على برنامج عمل المؤتمر، والمشاركة البناءة والفعالة من خلال إبداء المرونة من قبل جميع الأطراف.وذكر الخارجية في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، أن "ممثل العراق لدى الأمم المتحدة في جنيف، حسين الخطيب، ألقى خلال أعمال الجلسة العامة الأولى لمؤتمر نزع السلاح كلمة العراق، وأكد فيها دعم واهتمام العراق بأعمال المؤتمر".وبين "ضرورة اغتنام الفرصة من أجل التوصل لتوافق بشأن مضامين برنامج العمل"، مبديا تمنياته لأن يحقق المؤتمر أهدافه الرامية إلى "عودة المؤتمر إلى ممارسة دوره الحقيقي في معالجة المسائل المتعلقة بنزع السلاح".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يدعو مؤتمر جنيف لمعالجة المسائل المتعلقة بنزع السلاح) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يدعو مؤتمر جنيف لمعالجة المسائل المتعلقة بنزع السلاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).