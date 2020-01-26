مفوضية حقوق الانسان في العراق “تأسف” لسقوط الشهداء والجرحى بين المتظاهرين السلميين

2020/01/26 | 16:53 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: اعلنت مفوضية حقوق الانسان في العراق “أسفها” لسقوط الشهداء والجرحى بين المتظاهرين السلميين، داعية كافة الأطراف الى “ضبط النفس” والحفاظ على سلمية التظاهرات.وذكرت المفوضية في بيان” انها تبدي أسفها وقلقها البالغ للاحداث التي رافقتها والتي ادت الى سقوط … Readmore

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