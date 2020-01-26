الصحة العالمية تحدد تعليمات لتجنب الاصابة بـ”فايروس كورونا” بعد وقوع اصابات في عدد من البلدان

2020/01/26 | 16:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نشرت منظمة الصحة العالمية، تعليمات وتحذيرات صحية يجب اتباعها لتجنب الاصابة بفايروس كورونا الذي يشكل مؤخرا تهديدا لدى العالم بعد ارتفاع الاصابات في الصين.وشددت المنظمة على “ضرورة تنظيف اليدين واستخدام المناديل لتغطية الانف والفم اثناء السعال او العطس فضلا عن تجنب الالتصاق بالاشخاص الذين لديهم اعراض فلاونزا”.بالاضافة الى “طهي البيض […]

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