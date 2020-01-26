“المهن التمثيلية” تصدر بيانًا رسميا حول جدل الحالة الصحية للفنان خالد النبوي

2020/01/26 | 16:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، منذ قليل، بيانًا رسميا بشأن الحالة الصحية للفنان خالد النبوي.وجاء البيان كالآتي: “بشأن ما تردد من تصريحات غير مسئولة حول الحالة الصحية للفنان خالد النبوي، تؤكد نقابة المهن التمثيلية، أن الأطباء القائمين على رعايته وعلاجه هما فقط الدكتور هشام صلاح – مستشفى القصر […]

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