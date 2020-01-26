نائب رئيس البرلمان:التظاهرة المليونية احرجت ترامب واكدت مستوى الرفض لسياساته

2020/01/26 | 17:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم الأحد، أن التظاهرة المليونية أحرجت الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأكدت له مستوى الرفض لسياساته وتواجد قواته في العراق.وذكر المكتب الاعلامي للنائب الاول، في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، أن “الكعبي، استقبل في مكتبه اليوم الأحد، الوكيل البرلماني لوزارة الدفاع الالماني، ماركوس غروبل، […]

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