نائب عن سائرون يوجه رسالة للمتظاهرين: اطردوا من ’’اساء’’ للثورة ولا ينفعنكم الا الصدر

2020/01/26 | 17:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

وجه غالب العميري النائب عن تحالف سائرون الذي يدعمه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاحد، رسالة الى المتظاهرين، أكد فيها ان الثورة لن ينفعها الا الصدر.

وقال العميري في تغريدة على تويتر، "اخوتي..



ان الوقت مؤات لمن هب ودب وركب، لركوب الموج، اكثر من أي وقت مضى، ليس حباً بالعراق بل بغضاً بالعراقي مقتدى الصدر".

وأضاف "نصيحتي الى المتظاهرين الاحرار السلميين، لاينفعكم الا السيد الصدر، ولا يساندكم غيره".

وتابع "والاقرب لكم بل منكم وفيكم هم أبناء الصدر، اخوتكم الذين سالت دماؤهم في ساحات الإصلاح، واستنشقت رئاتهم دخان القنابل وتنفست اوكسجين الحرية، وسالت دموعهم من مسيل الفساد".

وقال "اطردوا من اساء لثورتكم، ومن اساء لعراقكم ومن اساء لصدرنا وصدركم".

قبل كشف زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، سبب إيقاف دعمه للمحتجين، ونقلت صفحة صالح العراقي عن الصدر قوله، "انني اذ اوقفت الدعم الايجابي والسلبي ان جاز التعبير انما اردت ارجاع الثورة الى مسارها ورونقها الاول لا الى معاداتها".

وأضاف، ان "لم يعودوا فسيكون لنا موقف اخر لمساندة القوات الامنية البطلة والتي لابد لها من بسط الامن لا الدفاع عن الفاسدين بل من اجل مصالح الشعب ولاجل العراق وسلامته".

وتابع الصدر، أننا "لن نسمح للفاسدين بركوب موجها لاسيما من سارعوا الى تصريحات لصالح الثورة ما ان ظنوا اننا ابتعدنا عنها..



ولن نبتعد انما لا نريد ان تسوء سمعتها".

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وقال الشيخ علي في تغريدة احتوت رسالة

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