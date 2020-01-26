الكعبي : القرار النيابي يسمح للحكومة بإعادة صياغة الاتفاقيات الامنية

2020/01/26 | 17:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ان القرار النيابي سيسمح للحكومة بإعادة صياغة كافة الاتفاقيات الامنية مع المنظومة العالمية .

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