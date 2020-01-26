المحكمة الإتحادية توضح في كتاب لرئيس الجمهورية: نصابنا مكتمل والعضو الإحتياط أصبح أصيلا

2020/01/26 | 17:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: اكدت المحكمة الاتحادية قانونية نصاب اعضائها، مبينة ان العضو الاحتياط فيها كان ادى اليمين الدستورية امام رئيس واعضاء المحكمة وتم تعيينه كعضو اصيل بموجب التكليف الفقهي.وكان مجلس القضاء الأعلى رفض تعيين العضو الاحتياط وقرر مفاتحة رئيس الجمهورية لالغاء … Readmore

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