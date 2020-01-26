رؤساء السلطات القضائية الإيرانية والعراقية يبحثان اغتيال سليماني والمهندس

2020/01/26 | 17:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس القضاء الإيراني آية الله إبراهيم رئيسي، لنظيره العراقي وجوب المتابعة القانونية والشاملة لجريمة أمريكا في اغتيال الشهيدين سلمياني وأبومهدي ال...

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