2020/01/26 | 17:13 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغت 10 تحت الصفر..بلدة كوردستانية تسجل ادنى درجة حرارة

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