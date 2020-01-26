مفوضية حقوق الانسان في العراق تصدر بيان وتوثيقات جديدة حول تظاهرات العراق

2020/01/26 | 17:17 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد _أين] وثقت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق استمرار التظاهرات الحاصلة في بغداد وعدد من المحافظات وتدعو كافة الأطراف الى ضبط النفس والحفاظ على سلميتها .وتبدي المفوضية أسفها وقلقها البالغ للاحداث التي رافقتها والتي ادت الى سقوط شهداء ومصابين من المتظاهرين والقوات الامنية والذي يعد انتهاكا صارخا لحقوق الانسان.

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