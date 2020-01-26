حقوق الإنسان توثق “انتهاكات صارخة” وتعلن مقتل 12 متظاهراً وسقوط عشرات الجرحى

2020/01/26 | 17:20 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



كشفت مفوضية حقوق الإنسان، الأحد، عن حصيلة جديد لضحايا الاحتجاجات بعد تصاعد أعمال العنف خلال 48 ساعة ا...

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