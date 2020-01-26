تجدد المواجهات بين المحتجين والأمن بمدينة الناصرية جنوبي العراق

2020/01/26 | 17:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تجددت الاشتباكات بين المحتجين والقوات الامنية يوم الاحد في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق وذلك ضمن تصاعد وتيرة التظاهرات في البلاد منذ امس السبت.

وقال ناشطون وشهود عيان لشفق نيوز، ان القوات الأمنية في الناصرية عاودت اطلاق النار والغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين بعد ان عبر عدد منهم جسر النصر.

واضافوا ان مواجهات بين متظاهرين و القوات الامنية اندلعت الان في فلكة السماوة في الناصرية.

وقالت مفوضية حقوق الانسان في العراق انها وثقت مقتل (١٢) متظاهرا منهم (٩) في محافظة بغداد و(٣) في محافظة ذي قار.

كما ووثقت اصابة (٢٣٠) من المتظاهرين والقوات الامنية منهم في محافظة بغداد (١١٨) وفي محافظة ذي قار (٧٨) وفي محافظة البصرة (٣٤) بالاضافة الى حصول (٨٩) حالة اعتقال لمتظاهرين في محافظتي بغداد والبصرة.

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