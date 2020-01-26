علاوي: مرشح رئيس الوزراء الذي يأتي بتأثير إيراني أو غيره مرفوض شعبياً وسياسياً

2020/01/26 | 17:22 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد زعيم استلاف الوطنية أياد علاوي أن مرشح رئيس الوزراء الذي “يأتي بتأثير إيراني أو غيره مرفوض شعبياً وسياسياً”.وجدد علاوي في تغريدة له اليوم وقوفه مع الحراك الشعبي وتأييده للمتظاهرين السلميين.#العراقي_سيد_نفسه#القرار_عراقي pic.twitter.com/N9ByhbxtEm — Ayad Allawi (@AyadAllawi) January 26, … Readmore

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