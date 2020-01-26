فرق الإنقاذ التركية تستخرج طفلة بعد بقائها24 ساعة تحت أنقاض مبنى متهدم

2020/01/26 | 17:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت فرق الإنقاذ التركية، من انقاذ طفلة من تحت انقاض احد المباني المنهارة جراء الزلزال الذي ضرب المناطق الشرقية من البلاد.

واظهر مقطع مصور لعمليات الإنقاذ، عمال الدفاع المدني وهم يستخرجون الطفلة البالغة من العمر عامين ونصف، وهي على قيد الحياة، على الرغم من بقائها عالقة لأكثر اربع وعشرين ساعة، تحت انقاض المبنى المتهدم في حي مصطفى باشا بمدينة إيلازيغ التي تعرضت للزلزال، وبعد سماعهم صوت والدتها وهي تستنجد للإسراع بإنقاذها هي وابنتها، فيما قام عناصر الدفاع المدني بإنقاذ الام في وقت لاحق.

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