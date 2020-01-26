الإمارات تؤكد خلوها من أي إصابة بفيروس كورونا

2020/01/26 | 17:24 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكد وزير الصحة الإماراتي، عبد الرحمن العويس، الأحد، خلو دولة الإمارات من أية حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد، مشددا على أن كافة الجهات المختصة اتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع وصول الفيروس للدولة.

وجاء تصريح الوزير الإماراتي، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات "وام"، خلال ترؤسه اجتماع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الوطني بحضور عدد من الجهات المعنية المختصة، لمناقشة كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع وصول فيروس الالتهاب الرئوي الجديد كورونا للدولة.

وتم خلال الاجتماع تأكيد ضرورة جاهزية كافة الأجهزة المعنية للتعامل مع المرض في حال الاشتباه أو التبليغ عن أي حالة ترد للدولة.

وبحسب "وام"، فقد تم رفع حالة الاستعداد للتعامل مع الحالات بشكل احترازي واستباقي عبر منافذ دولة الإمارات وتعميم آليات التعامل الطبي مع المرض من خلال تثقيف الكادر الصحي العامل بالمنشآت الطبية الحكومية والخاصة لمنع وصول المرض وانتشاره بالدولة.

وجاء ذلك بناء على مراقبة الوضع العام داخل دولة الإمارات وخارجها، وعقب رفع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الصين وظهور حالات جديدة في عدة دول أخرى وفقا لتقارير صدرت من منظمة الصحية العالمية.

وأكد العويس ضرورة استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية وعدم تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة، بالإضافة إلى ضرورة نشر الإرشادات اللازمة للجمهور والتأكيد على اتباعها حفاظا على سلامتهم، وذلك عبر قنوات التواصل الاجتماعي للجهات الرسمية، والوسائل الإعلامية المعتمدة، وذلك حرصا على سلامة المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، والوقاية من الفيروس.

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