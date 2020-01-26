الصقور تفتقد لخدمات

2020/01/26 | 17:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلن طبيب فريق القوة الجوية لكرة القدم غالب الموسوي، اليوم الاحد، إن المدافع علي بهجت سيغيب عن الفريق بسبب اصابته في الكاحل ويحتاج للراحة مابين سبعة او عشرة ايام.وأكد الموسوي في تصريحه لـ"كلكامش برس"، أن اصابة المدافع علي بهجت لاتثير المخاوف وسيعود تدريجيا خلال الأيام المقبلة كون الجهاز الطبي تابع حالة اللاعب وسيكون جاهزا خلال قادم الأيام ليكون إضافة قوية مع الصقور في مسابقة الدوري الممتاز.وأشار إلى أن اللاعب تعرض لهذه الاصابة اثناء احتكاكه مع احد اللاعبين خلال التدريبات نهاية الأسبوع الماضي.

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