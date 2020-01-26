"امواج بيضاء" تزين ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات

2020/01/26 | 17:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادمنذ ساعات الصباح الاولى من اليوم الاحد، انطلقت "امواج بيضاء" صوب ساحات الاعتصام والتظاهر في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، لتلتحق قوافل طلاب الجامعات بالمسيرات الاحتجاجية المطالبة بالاصلاحات والقضاء على الطبقة الحاكمة الفاسدة.وخرجت التظاهرات من جامعات بغداد والمستنصرية والكندي والعراقية تأييدا للتظاهرات، رافعين شعارات تندد بعنف قوات الأمن ضد المحتجين، وكان حضور طلاب الطب والصيدلة لافتا للأنظار إذ خرجت أعداد كبيرة من الى الساحات بزيهم الأبيض.وبين تصاعد حدة العنف والقمع ضد المتظاهرين، يقابله مسيرات تأييد من الطبقة المثقفة في المجتمع العراقي، باتت الصورة واضحة للعالم، ان الشباب بمختلف توجهاتهم وطبقاتهم اعلنوا رفضهم القاطع للانتهاكات تجاه المتظاهرين وتنديدهم بعمليات القتل والاستهداف والاختطاف التي مارستها السلطات الامنية في ساحات التحرير ببغداد والحبوبي في الناصرية والشارع التجاري وساحة البحرية في البصرة الفيحاء.طلبة الجامعات من كلا الجنسين فضلوا ارتداء "القميص الابيض" لون زيهم المفضل في رسالة واضحة الى الحكومة والسلطات الامنية، انهم نزلوا الى الشارع والساحات للتظاهر السلمي، وهم يحملون الاعلام العراقية ويرددون الهتافات الوطنية التي استنكروا فيها موجة الاغتيالات والقمع ضد الناشطين في بغداد والناصرية والبصرة.بالامس كان يوم السبت من اكثر الايام دموية في مسيرة تظاهرات تشرين، واصبح اليوم بمثابة "الاحد الابيض" الذي زرع التفاؤل والحماسة لدى المتظاهرين بعد وصول امدادات طلبة واساتذة الجامعات، وكأن مشاهد "نحن هنا" جعلت احلام المتظاهرين باستعادة الوطن تتوسع نحو الارتقاء والتطور لبلد ينعم بجيل وطني مخلص همه الاول بناء عراق ذو سيادة ومتقدم على كل الاصعدة.

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