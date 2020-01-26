المرصد السوري: وصول قافلة عسكرية أميركية جديدة الى مناطق شمال شرقي سوريا

2020/01/26 | 17:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف المرصد السوري لحقوق الانسان، عن وصول قافلة عسكرية جديدة للقوات الأميركية، الى المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وأوضح المرصد في بيان، ان رتلا عسكريا مؤلفا من مئة شاحنة، محملة بمعدات لوجستية وعسكرية، وصلت الى مناطق شمال شرقي سوريا، مشيرا الى احتمال ان تتمركز حمولة تلك الشاحنات في محافظتي الحسكة ودير الزور، بعد ان كانت قافلة أخرى تابعة للتحالف الدولي، مؤلفة من خمس وسبعين عجلة، قد توجهت المناطق ذاتها في السادس عشر من الشهر الجاري.

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